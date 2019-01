En fuite sur les toits de Porrentruy

Une personne a tenté d’échapper aux forces de l’ordre en se réfugiant sur les toits de Porrentruy ce lundi en fin de matinée. Elle devait être interpellée pour purger une peine de prison. Un important dispositif composé de la police cantonale jurassienne et municipale de Porrentruy, des corps des gardes-frontières, des pompiers de Porrentruy et Delémont et du service ambulancier a été dépêché en vieille ville afin d’éviter un accident. Le fuyard s’est rendu aux forces de l’ordre en début d’après-midi, grâce à la présence d’un négociateur de la police cantonale jurassienne. /comm-rst