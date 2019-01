Des premières suisses au CCL

Humour, théâtre, musique et expositions : le cocktail composé par le Centre de culture et de loisirs de St-Imier pour la première partie de l’année mélange les saveurs. Le programme a été dévoilé mardi. Parmi les têtes d’affiches, on peut notamment citer les humoristes Anne Roumanoff et Gil Alma qui présenteront tous deux leurs nouveaux spectacles en première Suisse. Notez que cette demi-saison sera plus courte qu’à l’accoutumée pour permettre la tenue de travaux. Ils visent la remise aux normes incendie du Centre de culture et de loisirs de St-Imier. Le CCL profitera aussi de l’occasion pour rafraîchir ses installations et améliorer l’accueil du public. /ast