Deux projets importants en votation à St-Imier

Deux votations importantes pour la commune de St-Imier : les ayants droit devront dire le 10 février s’ils acceptent de libérer deux crédits pour un total de 3,2 millions de francs. Ils serviront à la réalisation d’un projet pilote de chauffage à distance et d’un nouvel entrepôt pour les Services techniques. La municipalité a fait le point sur ces objets mardi.

« L’urgence climatique n’est plus à démontrer, il faut agir » : c’est par ces mots que Patrick Tanner, le maire de St-Imier, a exprimé la nécessité de trouver de nouvelles sources d’énergies plus écologiques. Le projet pilote de chauffage à distance « Santé », en est une, selon les autorités. Il doit permettre dans un premier temps de chauffer l’hôpital, le home de la Roseraie et le bâtiment du CEFF santé-social. Ce réseau utiliserait l’eau du puits des Sauges et des pompes à chaleurs. Sa mise en fonction se traduirait par une économie de 220'000 litres de mazout par an, soit 580 tonnes de CO2. Dans une deuxième phase, le réseau pourrait être étendu à d’autres bâtiments de la commune.

Second objet soumis au vote, celui des entrepôts des services techniques. Ils sont actuellement répartis sur quatre sites qui sont aujourd’hui soit trop petits soit insalubres. La municipalité souhaite les rassembler en un seul endroit, au sud du Plateau-de-la-Gare. Une partie des bâtiments existants serait intégrée dans le projet.

Le conseil de ville de St-Imier a donné un préavis positif unanime à ces deux objets. Il reviendra au peuple de les accepter ou non le 10 février prochain. /ast