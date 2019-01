C'est un travail de préparation qui prend du temps. Saignelégier accueille ce weekend les fameuses courses de chiens de traîneaux. Malgré la faible quantité de neige, près de 800 chiens et plus de 100 mushers arpenteront les Franches-Montagnes. Pour qu'un tel événement puisse avoir lieu, une bonne préparation des pistes et des lieux est importante. Ce travail nécessite entre 50 et 60 heures de travail, en fonction de la météo et de la quantité de neige. /eja