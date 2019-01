Marcel Azzola a joué sa dernière note

Marcel Azzola n’est plus. L’accordéoniste français est décédé lundi à l’âge de 91 ans à Poissy. Il a fait ses écoles aux côtés des plus grands noms de la chanson. Il a notamment accompagné Edith Piaf, Jacques Brel ou encore Yves Montand et a enregistré une centaine de musiques de films. Jean-Michel Probst l’avait alors rencontré en 1998 lors d’un passage à St-Imier. /rst