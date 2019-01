St-Imier : le Conseil municipal a pris connaissance du référendum

Le projet de la maison de la musique à St-Imier devra passer devant le peuple. Un référendum lancé par le parti socialiste local a abouti. Il a recueilli 203 signatures alors que seules 118 étaient nécessaires. Le Conseil municipal imérien s’est réuni mardi et a pris connaissance de ce rebondissement. Marcel Gilomen est responsable de l’urbanisme et de la mobilité au Conseil municipal. Il ne se dit pas surpris pour autant et envisage la suite du processus sereinement :