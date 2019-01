La filiale postale de Péry fermée dès le 17 mai

La Poste continue la restructuration de ses offices. Dernier concerné, celui de Péry qui fermera ses portes dès le 17 mai. Une nouvelle filiale en partenariat avec le magasin Volg prendra le relais à compter du 20 mai. Elle fournira les prestations de dépôt et retrait de lettres et colis, d’achat de timbres-poste, de versements avec cartes ou de retraits d’espèces avec la PostFinance Card.

Les autorités satisfaites

Le maire de la commune de Péry-La Heutte se dit satisfait de cette solution intermédiaire. Des discussions ont été menées avec La Poste l’année passée. La commune a fait savoir qu’elle ne voulait pas reprendre à sa charge les services postaux comme cela avait été le cas à Evilard dans un premier temps, avant un retour en arrière. « Nous aurions dû procéder à des investissements et nous n’avions aucune garantie quant à la rentabilité du projet », explique le maire Claude Nussbaumer.

Le géant jaune proposait aussi de passer à un système de service à domicile, en fonction déjà dans de nombreuses communes comme à Eschert. Les autorités de Péry-La Heutte ont toutefois rejeté cette option pour garantir le plus de commodité à leurs citoyens. Au final, c’est donc la solution avec le magasin Volg qui a été retenue. La Poste indique que ce système est déjà en fonction sur plus de 1'000 sites et parle « d’une expérience positive ». Les horaires d’ouverture sont ainsi élargis par rapport à ceux de l’office de poste. /jrg