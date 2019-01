Le PLR bernois a désigné ses candidats pour les élections fédérales

Les candidats du PLR bernois aux élections fédérales de l’automne sont connus. En tout, ils seront vingt-quatre en lice le 20 octobre pour le Conseil national, dont onze femmes et treize hommes. Parmi les régionaux, Nicolas Rubin de Tavannes et la maire d’Evilard, Madeleine Deckert, ont été désignés par les délégués qui étaient réunis mercredi soir à Bienne, ainsi que la maire de Nidau, Sandra Hess, et Amélie Evard, présidente du Conseil de ville de la même commune.

Les délégués ont, par ailleurs, choisi de lancer Christa Markwalder au Conseil des Etats. Johann Schneider-Amman, qui a quitté le Conseil fédéral à la fin de l’année dernière, était également présent à Bienne. Il a été ovationné par les libéraux-radicaux bernois. /comm-alr