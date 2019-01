La Clef des Champs face au défi du changement climatique

Lors de l’assemblée générale, les coopérateurs ont pris connaissance du budget 2018 qui clôt avec un bénéfice légèrement supérieur à 1'000 francs.



La décision d’augmenter le prix des paniers de légumes a également été prise. Il coûtera quatre francs de plus pour un total de 28 francs. Pour 2019, le budget a été augmenté, il dépassera les 200'000 francs et prévoit un bilan équilibré. Durant l’année, il faudra notamment financer les frais toujours plus conséquents d’arrosage en eau, l’achat de nouveaux outils mieux adaptés à la permaculture, ainsi qu’une augmentation du pourcentage de travail des deux jardiniers professionnels de la coopérative. /jrg