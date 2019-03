La Plage des Six Pompes à la Fête des Saisons

La 63e Fête des Saisons de Tavannes fera le plein d’artistes de rue. La manifestation se tiendra du 16 au 18 août. Elle accueillera la Plage des Six Pompes qui s’exile à nouveau de La Chaux-de-Fonds pour son Six Pompes Summer Tour. Les organisateurs l’ont annoncé vendredi dans un communiqué, au lendemain de leur assemblée générale. Deux spectacles seront au programme et mêleront cirque et acrobatie. En ce qui concerne l’invité d’honneur, il sera cette année choisi par la municipalité. Il devrait s’agir de la Ville de Bienne, qui n’a pas encore confirmé. Autre nouveauté, les stands qui le souhaitent pourront utiliser de la vaisselle recyclable, mais il n’y aura pas encore d’obligation. /comm-ast