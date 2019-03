Un an de fouilles et un village mis au jour à Bienne

C’est un village qui était enfoui depuis des milliers d’années en plein cœur de Bienne. Le Service d’archéologie du canton de Berne a découvert un important habitat lacustre de l’époque néolithique sur le site du futur campus de la Haute école spécialisée bernoise. Les spécialistes fouillent depuis le mois d’avril dernier le secteur. Ils devraient terminer leur travail dans les prochaines semaines.

Les vestiges s’étendent sur près de 3'000 mètres carrés. Ils étaient enfouis à 4,5 mètres de profondeur et baignés par une nappe phréatique. Avant de commencer leurs recherches, les archéologues ont donc dû attendre que l’entreprise de génie civile étanchéifie le terrain. Des maisons établies en rangée parallèle et soutenues par de profonds pieux ont été mises au jour. De nombreux objets de la vie quotidienne ont également été sortis et répertoriés. Ces restes feront, dans certains cas, l’objet de présentations au public.