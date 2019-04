Le Centre hospitalier Bienne élargit son offre

Le Centre hospitalier Bienne (CHB) s’étend. L’hôpital proposera à l’automne prochain un centre de santé ambulatoire à la gare de Bienne. Les travaux ont déjà commencé. La nouvelle structure se situera à l’étage du centre médical Localmed, propriété du CHB qui soutient actuellement la médecine de famille.

Le futur centre proposera de nouvelles prestations en radiologie et des consultations spécialisées en gynécologie, cardiologie et médecine de la colonne vertébrale, ainsi qu’une offre de physiothérapie. L’objectif est ici de proposer un emplacement plus accessible et centralisé à la population. Par ailleurs, ce service de médecine ambulatoire s’inscrit dans la politique du Conseil fédéral. Le directeur général du CHB, Kristian Schneider :