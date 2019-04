Un télésiège à l’étude pour la Tour de Moron

Un télésiège pour relier Valbirse à la Tour de Moron : l’idée fait son chemin du côté de la commune et de Jura bernois tourisme. Selon nos informations, les partenaires se sont retrouvés récemment au sein d’un groupe de travail qui intègre aussi la fondation Tour de Moron. Objectif : améliorer l’accessibilité au site touristique. La qualité de la route actuelle ne répond plus aux attentes, notamment pour les cars, et une solution doit être trouvée. Un concours de circonstances est à l’origine de la proposition actuellement à l’étude. Le maire de Valbirse, Jacques-Henri Jufer, espère récupérer une ancienne installation des Portes-du-Soleil remplacée en début d'année :