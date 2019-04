Le Tribunal administratif fédéral donne raison à Swatch

Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a donné raison mardi à l'horloger Swatch Group dans un litige de marque l'opposant au géant américain Apple. Le groupe biennois entendait faire protéger le slogan de sa campagne pour montres connectées « Tick different » en 2017, alors que la marque à la pomme le jugeait trop proche du « Think different » qu'elle utilisait à la fin des années 1990.

Dans son arrêt publié mardi, le TAF a estimé que le slogan d'Apple n'était pas aussi connu en Suisse qu'aux Etats-Unis pour autoriser un recours du groupe californien, rejetant ainsi la demande de ce dernier.

Le slogan publicitaire « Think different » avait été créé en 1997 pour Apple par l'agence de communication américaine TBWA/Chiat/Day. Il a été utilisé dans un célèbre spot publicitaire, dans des annonces de presse et dans l'affichage urbain jusqu'en 2002. /ATS-gtr