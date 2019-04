Le boulanger qui abusait son apprentie quitte ses fonctions

« Je me retire de toutes mes tâches opérationnelles. J’ai également décidé de ne plus jamais travailler comme formateur d’apprentis ». Ces mots sont ceux du boulanger biennois condamné vendredi dernier pour abus de détresse à l'encontre d'une apprentie. Dans un message publié mardi après-midi sur le réseau social Facebook, il reconnaît publiquement être le maître d’apprentissage incriminé. Il fait aussi part de ses profonds regrets et présente ses excuses aux personnes touchées par cette affaire, tout en déclarant que ses actions sont inexcusables. Ce retrait est aussi mentionné sur le site Internet de l’entreprise. /ast