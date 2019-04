Rebonds politiques après l’affaire du boulanger biennois

L’affaire du boulanger biennois qui a abusé d’une apprentie immigrée rebondira au Grand Conseil bernois, et probablement au niveau fédéral. L’homme reconnu coupable d’abus de détresse a été condamné vendredi dernier, par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, à 20 mois de prison avec sursis et à une mise à l’épreuve de deux ans. Il pourra continuer à former des apprentis, contrairement à ce que demandait le Ministère public. Cette sentence qui peut encore faire l'objet d'un appel suscite de nombreuses interrogations au sein de la population de la région. Sur le plan politique, le député et conseiller de ville biennois Mohamed Hamadoui entend transformer son indignation en acte législatif. L’élu PDC veut agir au niveau cantonal et fédéral :