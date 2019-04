Bienne : un concept pour garantir l’attrait du centre-ville

L’exécutif biennois fait un pas en faveur de l’attractivité du centre-ville. Le Conseil municipal a libéré mercredi un crédit de 50'000 francs pour l’élaboration d’un concept d’affectation des espaces publics. Ce projet s’inscrit dans le cadre des interventions annoncées et dont le but est de garantir l’attrait du centre-ville de Bienne à moyen et long-terme, malgré l’essor du commerce en ligne et les évolutions sociétales en cours.

Ce concept sera disponible à la fin de l’année et permettra d’élaborer un plan d’action concret. Il constituera une base pour décider des aménagements utiles et nécessaires. /comm-mdu