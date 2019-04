L'agriculture bio a de beaux jours devant elle

L’agriculture bio a le vent en poupe dans la région. Les paysans du Jura et du Jura bernois sont de plus en plus nombreux à se former à l’agriculture bio ou à s’y convertir : près de 20% des exploitations jurassiennes ont le label au bourgeon, et plus de 15% dans le Jura bernois. Une proportion qui ne cesse d’augmenter. La nouvelle réjouit la Fondation Rurale Interjurassienne et son groupe PROJAB, qui vise à la promotion du bio dans la région. Milo Stoecklin, membre du comité directeur de Bio Suisse et collaborateur à la FRI, nous explique par quels moyens :