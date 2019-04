Le bostryche s’attaque aux sapins blancs

Un nouveau ravageur a fait son apparition à Tavannes. Une importante prolifération de bostryches curvidentés a été découverte dans un massif forestier. Contrairement au bostryche typographe, bien connu dans la région et qui s’attaque aux épicéas, cette espèce de scolyte touche les sapins blancs et vit en général à des plus basses altitudes. Son développement dans cette région s’explique par la sécheresse des dernières années. Un phénomène aujourd’hui exceptionnel, qui pourrait toutefois se normaliser à l’avenir en raison du réchauffement climatique.





Un plan d’action

Avec le soutien de l’Office des forêts, ValForêt a pris des mesures pour contrer cette prolifération. Les travaux ont démarré la semaine dernière et devraient se poursuivre encore une semaine. En tout, ce sont 650 sapins qui doivent être abattus et écorcés. Une lutte importante pour protéger la forêt protectrice à proximité, mais aussi préserver le bois résineux dans la région.

ValForêt appelle par ailleurs à la vigilance des propriétaires de forêts pour qu’ils surveillent leurs arbres. Le bostryche curvidenté peut sécher un sapin en environ trois mois. /mdu