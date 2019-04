Les maisons rurales du Jura bernois, héroïnes d'un livre

Le patrimoine rural du Jura bernois dispose désormais de sa bible. Les nombreuses bâtisses historiques de la région ont été répertoriées dans un seul ouvrage de plus de 500 pages. Il présente le paysage contrasté des deux premières chaînes du Jura et l’habitat paysan entre La Neuveville et La Chaux-d’Abel. Ce tome, présenté mercredi à la presse, vient clore toute une série de publications sur les maisons rurales du canton de Berne. Isabelle Roland a sillonné le Jura bernois durant 7 ans pour réaliser ce document. L’historienne genevoise a visité les recoins de dizaines de bâtisses, comme cette ancienne ferme au cœur de Tavannes.