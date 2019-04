Renouvellement de canalisations

Bienne ouvre son porte-monnaie pour remettre à neuf ses canalisations. Le Conseil municipal a approuvé deux crédits mercredi. Le premier de 600'000 francs permettra de remplacer les canalisations au chemin des Sureaux et au quai du Haut sud. Pour protéger les eaux, un ouvrage spécial des eaux usées fera par ailleurs l’objet de mesures de construction. Les travaux devraient commencer début juin et dureront deux à trois mois.

Un second crédit de 1'050'000 francs a aussi été libéré. Cette somme servira à remplacer les canalisations au chemin du Coin et au chemin de la Prévôté. Ces travaux débuteront début mai et dureront huit mois. /comm-mdu