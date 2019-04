Allégement des primes maladie pour les familles

Les charges des familles et des jeunes adultes seront allégées dans le canton de Berne. Dès 2020, les critères à respecter pour obtenir une réduction de prime maladie seront élargis. Le Conseil-exécutif indique jeudi avoir décidé de mettre en œuvre la récente jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de subsides de l’assurance-maladie. Dans un arrêt du 22 janvier, le Tribunal fédéral a estimé que la limite de revenu donnant droit à une réduction retenue par le canton de Lucerne était contraire au droit, car elle ne permet pas de décharger suffisamment les assurés de condition économique modeste. À la suite de ce verdict, le canton de Berne a procédé à un examen. Cette analyse a permis de montrer que les familles bernoises avec un enfant se retrouvent dans une situation plus défavorable que celle qui a été contestée par le Tribunal fédéral. La situation des familles avec plusieurs enfants ne présente elle pas ce problème, car le canton de Berne autorise des déductions sociales de 10'000 francs par enfant.





Près de 13'000 bénéficiaires supplémentaires

Le Conseil-exécutif a ainsi décidé de mettre en œuvre deux mesures. La première : les familles pourront déduire 15'000 francs, et non plus 10'000 francs, pour le premier enfant. La seconde : les primes des enfants et jeunes adultes dans les familles dont le revenu est compris entre 35'000 et 38'000 francs seront réduites de 50% au lieu de 25%.

Près de 13'000 assurés supplémentaires auront droit à une réduction de prime, tandis que 50'000 bénéficiaires seront mieux soutenus. Pour le canton de Berne, ces changements représentent des dépenses supplémentaires de l’ordre de 23 millions de francs pour 2020, puis 30 millions par année. /comm-mdu