Moutier-Prévôté contre la psychiatrie à Moutier

Moutier-Prévôté n’adhère pas à l’idée de transformer l’hôpital de Moutier en centre de psychiatrie. Le comité antiséparatiste a convoqué la presse jeudi matin pour commenter la piste élaborée par le groupe de travail chargé de réfléchir à une solution pour pérenniser le site prévôtois de l’Hôpital du Jura bernois (HJB). On rappelle que cette piste issue d’un rapport confidentiel a fuité dans les médias le 22 mars.





Une idée qui ne répond pas aux attentes



Le comité déclare ne pas du tout être favorable à cette transformation. Selon la porte-parole du comité, Morena Pozner, le projet ne répond pas aux attentes de la population : « on déstabilise l’hôpital psychiatrique de Bellelay et on arrange le Jura qui n’a pas de psychiatrie, au détriment des soins somatiques dans le Jura bernois. Ce n’est pas une solution viable et adéquate ». Des craintes concernant l'avenir des employés et des places de travail ont aussi été exprimées.







Conseil-exécutif appelé à se saisir du dossier

Moutier-Prévôté demande au Conseil-exécutif de reprendre le dossier en main et d’être ferme avec le groupe de travail, en lui demandant de trouver une solution pour uniquement sauver l’hôpital de Moutier, et pas pour trouver un accord qui servirait avant tout les intérêts du canton du Jura.





Une motion au Grand Conseil



Lors de sa conférence de presse, le comité a aussi invité la députée Virginie Heyer. L’élue PLR de Perrefitte déposera une motion au Grand Conseil bernois qui demande notamment au Conseil-exécutif de trouver la meilleure solution possible pour conserver une offre de soins somatiques de haute qualité à l’hôpital de Moutier.

Le gouvernement bernois a dans le même temps annoncé s’être saisi du dossier. /ast