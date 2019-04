Psychiatrie à Moutier : Berne déplore l’absence de soins somatiques

Le directeur de la santé publique et de la prévoyance sociale s’est penché sur le rapport du groupe de travail sur l’avenir de l’hôpital de Moutier qui a fuité il y a deux semaines. Pierre Alain Schnegg a réuni des représentants de quatre institutions cantonales : l’Hôpital du Jura bernois, le Centre hospitalier Bienne, les Services psychiatriques universitaires de Berne et le Centre psychiatrique de Münsingen. Le concept d’un réseau psychiatrique interjurassien a été abordé lors de cette séance. Le canton regrette que la solution esquissée fasse l’impasse sur le maintien d’une offre complète pour les soins somatiques dans la cité prévôtoise.



Pierre Alain Schnegg souhaite présenter au Conseil-exécutif une vue d’ensemble des soins psychiatriques dans la région biennoise et le Jura bernois. L’objectif est de garantir à long terme des prestations psychiatriques pour l’ensemble de la population francophone. Le gouvernement bernois prendra position sur le concept interjurassien de santé mentale une fois qu’il aura une perspective globale des structures bernoises en place et que les répercussions sur la planification des soins auront été étudiées. Le canton de Berne assure par ailleurs chercher activement la meilleure solution pour la population de la région et le personnel des établissements concernés. /comm-mdu