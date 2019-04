Quel avenir pour les Trois-Lacs ?

Le futur du Pays des Trois-Lacs sera désormais discuté au sein d’une association, créée officiellement ce vendredi. Son but est de proposer des solutions d’avenir pour le plus grand potager de Suisse. En effet, cette zone agricole d’importance nationale est menacée par la sécheresse et des inondations. Voilà pourquoi certains imaginent notamment une 3e correction des eaux du Jura.

Pour en parler, nous avons reçu Markus Ith, député PLR au Grand Conseil fribourgeois et futur directeur de l’Association Avenir Pays des Trois-Lacs dans notre émission Place publique mercredi.