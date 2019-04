Péréquation financière : un projet jugé injuste

Jura bernois.Bienne rejette fermement la révision de la péréquation financière. L’association a fait part de sa position vendredi concernant les modifications envisagées par le gouvernement bernois de l’ordonnance sur la péréquation financière et la compensation des charges. Elle estime que ce projet, dont le but est d’encourager les fusions, est trompeur et injuste, et qu’il aurait des conséquences considérables pour 28 des 40 communes du Jura bernois. Selon Jb.B, ces dernières perdraient en moyenne l’équivalent de 50 francs par habitant. /comm-mdu