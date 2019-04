Un espace dédié à la culture arabe durant la sculpture Robert Walser

La diversité culturelle de la ville de Bienne sera représentée dans la Sculpture de Robert Walser. L’Exposition suisse de sculpture sera réalisée cet été par l’artiste Thomas Hirschhorn sur la place de la Gare. Elle rendra hommage au célèbre écrivain biennois. Parmi les diverses installations, un espace de créativité et de partage sera consacré à la culture arabe. Il s’intitulera « apporter le monde arabe» et proposera durant trois mois des cours de langue et de calligraphie arabe, ainsi que des lectures du livre « La rose » de Robert Walser, traduit en arabe pour l’occasion.



Pour Naima Serroukh, directrice de l’association Tasamouh, la démarche permettra de valoriser sa communauté, tout en renforçant son appartenance à la Suisse, pays d’accueil. L’Exposition Suisse de sculpture est prévue du 15 juin au 8 septembre sur la place de la Gare à Bienne. /anl