Le Bélier veut faire respecter le résultat du vote de Moutier

Le combat pour la réunification du Jura historique se poursuit. Le Groupe Bélier a annoncé hier ses deux objectifs à court terme : faire respecter la décision prise par les Prévôtois le 18 juin et obtenir l’organisation d’un nouveau scrutin à Belprahon, une fois le sort de la cité prévôtoise définitivement réglé.

Pour le mouvement de lutte, cette commune du Cornet ne s’est pas prononcée en toute connaissance de cause en septembre 2017.

L’une des membres du comité « Belprahon dit oui », était d’ailleurs invitée à prononcer un discours. Sandrine Flückiger a rappelé que toute commune en Suisse peut demander à changer de canton et que la sienne n’hésitera pas à le faire si nécessaire.

Sur scène également, le maire de Moutier, Marcel Winistoerfer, est lui revenu sur l’attente de la décision qui doit être rendue sur les recours contre l’annulation du vote de Moutier par le Tribunal administratif. Une instance certes bernoise, mais qu’il juge tellement plus professionnelle que la préfecture du Jura bernois.

A long terme, l’objectif du Groupe Bélier reste la réunification du Jura historique. Jonathan Gostel, son animateur prinicpal l’a rappelé. Il se dit aussi conscient que cela ne se fera peut-être pas de son vivant. /anl