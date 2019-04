Les Franches-Montagnes, un vrai décor de cinéma

Ça tourne aux Franches-Montagnes ! Une étudiante en cinéma de l’ECAL, l’école cantonale d’art de Lausanne, a choisi la région comme décor pour y réaliser son film de diplôme. Le court-métrage est intitulé « Les Enfers » et sera présenté fin juin. La réalisatrice Adèle Beaulieu y travaille depuis l’automne et a maintenant six jours pour le tourner. Elle a choisi les Franches-Montagnes comme décor pour son film car elle est originaire du Noirmont, et donc très attachée à la région. Adèle Beaulieu apprécie les « paysages magnifiques », mais aussi la gentillesse et la générosité des gens. Reportage dans le petit village de Muriaux, sur l'un des lieux de tournage :