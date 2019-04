Une agression à St-Imier

Un homme a été agressé par quatre inconnus et menacé avec une arme dans la nuit de vendredi à samedi St-Imier. Les faits se sont déroulés peu après 23h10 sur la rue de la Malathe. L’homme n’a pas été blessé et a réussi à prendre la fuite. La police cantonale bernoise lance un appel à témoins. Les quatre auteurs seraient âgés d’environ 16 ans et se sont adressés à la victime en français, L’un des agresseurs mesure au moins 1 mètre 85 et portait des lunettes de soleil, un pull blanc et une écharpe de couleur. /comm - fco