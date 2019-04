Bilan mitigé pour l’Expo de printemps à Reconvilier

L’Expo de printemps de Reconvilier qui s’est déroulée de vendredi à dimanche s’est achevée sur un bilan en demi-teinte. La manifestation qui s’est tenue à la Halle des Fêtes a attiré environ 500 visiteurs, soit 250 de moins qu’il y a deux ans. L’Expo de printemps était organisée par l’Union des commerçants et artisans de Reconvilier et environs (UCAR). La commune de Tavannes était l’invitée d’honneur de la manifestation et la section Jura bernois de la Société suisse des entrepreneurs. Une prochaine édition de l’Expo de printemps devrait avoir lieu dans deux ans mais les organisateurs réfléchissent à un regroupement et notamment à une possible fusion avec Tavannes. /fco