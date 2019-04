Des jumeaux capucins voient le jour au Sikypark

Deux jumeaux capucins ont vu le jour au Sikypark de Crémines la semaine passée. Pour la maman, la sollicitation a été un peu trop importante. Le plus faible de deux singes ne prenait pas assez de lait. « Nous ne pouvions pas le laisser mourir de faim », indique le directeur du zoo Marc Zihlman dans un communiqué publié lundi. C’est lui qui nourrit le petit au biberon et qui s’en occupe nuit et jour. Blotti dans sa veste ou dans son sac banane, le petit Fredi l’accompagne partout. « En fait, nous avions décidé de nous répartir la tâche entre soigneurs, mais Fredi ne s’endort qu’avec moi », raconte Marc Zihlmann. Dès qu’il aura repris des forces et qu’il pourra se nourrir seul, le bébé singe retrouvera sa famille. Selon le directeur, une maman de substitution potentielle lui montrerait déjà toute son affection. /comm-jrg