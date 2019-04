Les Petites Oreilles montent sur scène

Du théâtre, de la danse, de la chanson… et des spectateurs hauts comme trois pommes. La 28e édition du Festival des Petites Oreilles se tient du 15 au 18 avril à Moutier. Trois spectacles et deux ateliers sont au programme pour les jeunes enfants. De quoi occuper les écoliers durant les vacances de Pâques. L’événement est mis sur pied par le Centre culturel de la Prévôté.







Des spectacles pour tous les âges

Le festival commencera sur les chapeaux de roue avec Youkizoum de la Cie Madoz. Une création soutenue par le CCP et mise sur pied avec le soutien d’Evidense. Un spectacle pour les enfants dès 6 ans qui proposera une réflexion sur la notion de bonheur. Pour les tout petits, le festival présente Ballaladum de l’association BRUIT. Une performance réservée aux bébés de 6 à 18 mois. Enfin, Boulou Déménage de la CIE Rupille 7 et PAN ! la compagnie clôturera le festival. Le spectacle pour les enfants âgés de 4 à 12 ans met en scène une famille qui déménage et quitte son pays.

En ce qui concerne les ateliers, le premier propose de découvrir le bonheur à travers la danse et le chant. Le second, pour les apprentis bricoleurs, permettra aux enfants de fabriquer une boîte à souvenirs.

Programme et informations par ici. /mdu