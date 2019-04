« Bouffon », une farce médiévale au goût du jour

Le parc du château de Nidau accueillera le spectacle théâtral « Bouffon » cet été. L’association PlateauLac, qui a mené en 2012 le spectacle « Cyclope » en lien avec l’univers de Jean Tinguely, travaille depuis trois ans sur ce nouveau projet présenté mardi.

« Bouffon » s’inspire de la pièce de théâtre « Bouffon le Roi et Greluchon les autres - Une farce moyenâgeuse » jouée en 1976 dans l’Indre en France. Elle a été créée par l’écrivain et journaliste biennois Thierry Luterbacher qui venait à l’époque de sortir du Conservatoire d’art dramatique de Paris.

Il y a trois ans, le projet de l’adapter a germé dans la tête des metteurs en scène Daniel Nobs et Philipp Boë.

Dans « Bouffon », sept comédiens professionnels et une dizaine d’amateurs transporteront le public dans un royaume poétique entre fiction et réalité. Il sera question notamment d’intrigue, d’amour, de trahison et d’anarchie. Malgré l’univers médiéval, l’histoire sera teintée d’éléments modernes. D’ailleurs, elle est plus que jamais d’actualité, à l’heure où le Bouffon qui défiait le roi a été remplacé par le peuple qui défie le pouvoir, a indiqué l’auteur du texte. Cette production dispose d’un budget de 600'000 francs, dont un soutien du canton de Berne et des villes de Bienne et Nidau.

Trente représentations de « Bouffon » sont prévues du 6 août au 14 septembre à la belle étoile. La pièce sera jouée presque par tous les temps. Par ailleurs, « Bouffon » est une pièce bilingue, compréhensible sans connaissance de l’autre langue. /anl