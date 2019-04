Quidux : soutien cantonal pour une offre gratuite

Le canton de Berne soutient bien l’association Quidux, mais uniquement pour les prestations qu’elle offre gratuitement aux jeunes. Dans sa réponse à une interpellation portée par le député Peter Gasser, le Conseil-exécutif précise que Quidux est soutenue depuis 2014. L’aide octroyée finance un projet visant la création de davantage de place d’apprentissage pour les jeunes francophones biennois. L’association mène ce travail avec succès, selon le gouvernement.

En novembre dernier Quidux avait organisé une conférence intitulée « Opportunités et attentes du monde professionnel face aux futur(e)s apprenti(e)s ». L’élu PSA de Bévilard s’était alors étonné de voir une association qui offre des prestations payantes pour aider les jeunes dans leur formation mettre en avant un soutien cantonal. Le canton indique que cette manifestation a permis d’informer le public du projet financé par les fonds publics. Il précise aussi qu’il est essentiel que l’association différencie clairement ses prestations gratuites et payantes lors de manifestations et dans sa communication.

En guise de conclusion, le Conseil-exécutif déclare qu’il n’a pas l’intention de changer sa manière de venir en aide aux élèves en difficulté, ni de revoir le rôle des maîtres de classe dans la préparation au choix professionnel. /ast