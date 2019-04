Un nouvel écrin pour Diaconis

La fondation Diaconis inaugure jeudi ses nouveaux locaux à Bienne. Depuis le 1er décembre, le service Objectif travail a réuni ses offres sous un même toit à la rue du Collège 9. Auparavant, l'entité était dispersée sur deux sites. Cette réorganisation doit permettre d’améliorer les synergies entre les équipes et faciliter le travail.

Par ailleurs, la fondation Diaconis fête cette année ses 175 ans. Elle compte au total 331 collaborateurs, 70 bénévoles et 32 diaconesses. Elle a été créée en tant qu’organisation chrétienne à but non lucratif. Au-delà de l’intégration professionnelle, elle est aussi active dans les soins palliatifs et les soins aux personnes âgées. /anl+nme