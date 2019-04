Un syndicat scolaire pour Petit-Val et Saicourt

Un syndicat scolaire pourrait voir le jour entre Petit-Val et Saicourt. Les conseils des deux communes ont indiqué mercredi matin, via un communiqué, travailler actuellement sur l’élaboration d’un tel projet. La création de cette entité pour l'école primaire et à journée continue vise à éviter des fermetures de classes. Confronté à une baisse des effectifs, Petit-Val a déjà dû se résoudre à fermer sa classe enfantine pour la prochaine rentrée.

L'idée d'une convention scolaire avait d'abord été retenue mais cette solution nécessitait la désignation d'une commune siège. Les instances cantonales ont donc recommandé la mise en place d'un syndicat scolaire pour permettre une équité entre les deux communes.

Des informations complémentaires sur le syndicat scolaire seront données en juin lors des assemblées municipales. Une séance d’information publique se tiendra, par ailleurs, le 28 août à Bellelay. Le projet sera soumis en votation, en assemblées extraordinaires, le 23 septembre précisent les deux conseils communaux. /nme