Interpellé pour 26 vols en vestiaires

Un homme interpellé pour avoir commis 26 vols dans des vestiaires bernois et de dix autres cantons. L’individu de 47 ans a été identifié par la police cantonale bernoise et appréhendé par les forces de l’ordre valaisanne. Il a reconnu être l’auteur de ces vols commis entre août 2018 et janvier dernier. Son butin s’élèverait à 91'000 francs au total, parmi lesquels quelques centaines de francs subtilisées à Bienne. L’homme a été remis aux autorités bernoises. Il devra répondre de ses actes devant la justice. Pour l’heure, le Ministère public Berne-Mittelland l’a placé en détention./comm-ast