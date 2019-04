Les gouvernements romands approuvent la loi sur les armes

La Conférence des Gouvernements de Suisse occidentale (CGSO) soutient la modification de la loi sur les armes, soumise au peuple le 19 mai prochain. Dans un communiqué publié jeudi, elle juge que les adaptations proposées respectent les particularités de notre armée de milice et de notre tradition du tir, et qu’elles permettent aussi à la Suisse de poursuivre et développer la coopération avec l’Union européenne en matière de sécurité et d’asile. La CGSO estime que le projet permet de maintenir les acquis helvétiques moyennant des contraintes minimales. Elle note encore que cette réforme est essentielle au maintien de l’attractivité du tourisme national, ainsi qu’à la liberté de déplacement des citoyens suisses dans l’espace Schengen.

En cas de rejet le 19 mai, prévient la CGSO, la Suisse serait de facto exclue de l’espace Schengen. /comm-lad