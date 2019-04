Norbert Valley a pu s'expliquer face au Ministère public

Norbert Valley a été entendu jeudi matin par le Ministère public neuchâtelois. Le pasteur est poursuivi pour avoir logé et aidé un requérant togolais dont la demande d’asile avait été refusée. Norbert Valley a fait recours contre sa condamnation à payer une amende de 1'000 francs avec sursis en août dernier. Il est soutenu dans sa démarche par Amnesty international, qui a manifesté jeudi matin au Château de Neuchâtel, devant la statue de Guillaume Farel. À la sortie de son audience, Norbert Valley et son avocat Olivier Bigler se sont montrés soulagés et positifs.