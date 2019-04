Il y a 100 ans un biplan met St-Imier en émoi

Nous sommes le samedi 12 avril 1919, il est cinq heures de l’après-midi, dans le ciel, un bruit étrange… Les habitants de St-Imier lèvent le nez en l’air, leur attention est captée par un ronflement régulier.

Après plusieurs cercles et virages, l’engin trouve un lieu pour atterrir sur un terrain plat entre Villeret et St-Imier. Il s’agit d’un biplan Bréguet de l’armée de l’air française, à son bord, trois personnes: un pilote et deux mécaniciens. Tout de suite, c’est la cohue. Le journal d’époque « Le Jura Bernois » relate l’événement. Une foule de plusieurs centaine de personnes se précipite pour saluer les aviateurs. Un service d’ordre doit même être organisé. Difficile aujourd’hui de réaliser l’étonnement et la curiosité des badauds. Alexandre Vautravers, rédacteur en chef de la revue militaire suisse et fin connaisseur de l’histoire de l’aviation tente de l’expliquer :