Le Jura tient à la dimension interjurassienne de la culture

Le canton du Jura rappelle le caractère interjurassien du domaine de la culture. L’exécutif cantonal a réagi à l’annonce faite le mois dernier par le Conseil du Jura bernois qui entend réduire drastiquement sa subvention au Musée jurassien d’art et d’histoire de Delémont à partir de 2020. Le Gouvernement jurassien s’est exprimé en réponse à une question écrite du député socialiste Pierre-André Comte qui souhaitait connaître la position de l’exécutif cantonal. La situation fait l’objet de discussions entre le ministre jurassien de la culture Martial Courtet et son homologue bernoise Christine Häsler. Une première rencontre a d’ores et déjà eu lieu entre Martial Courtet et Christine Häsler et une autre est prévue dans les prochaines semaines, avec également un représentant du CJB.

D’ici là, le Gouvernement jurassien va s’abstenir de toute appréciation. Pour le reste, l’exécutif cantonal indique que la décision du Conseil du Jura bernois n’a fait l’objet d’aucune discussion préliminaire. En avril 2018, le CJB avait certes fait part de son intention de revoir son engagement dans les institutions interjurassiennes après le changement d’appartenance cantonale de Moutier mais les deux cantons avaient toutefois admis que la situation devait être maintenue jusque-là. Berne avait également indiqué que ses relations avec le Jura dans le domaine de la culture resteraient interjurassiennes et ne deviendraient pas de simples relations intercantonales. Le Gouvernement jurassien réaffirme ainsi ces principes et s’attend à ce que Berne en fasse de même. Il attend, également, que les situations délicates de ce genre soient discutées en amont entre partenaires à l’avenir. /comm-fco