« Au Moyen-âge, le feu était déjà le danger le plus grave pour un bâtiment »

Les images ont ému la planète : la cathédrale Notre-Dame de Paris a été partiellement détruite par un violent incendie lundi avant 19h. Construite dès 1163 ce sont potentiellement des siècles d’histoire, d’architecture, de reliques et d’art qui ont disparu. Pierre-Alain Mariaux, Doyen à la Faculté des Lettres et sciences humaines, Professeur à l’institut d’histoire de l’art de l’université de Neuchâtel et grand spécialiste d’art médiéval était invité dans La Matinale. Il a d’abord raconté sa réaction en apprenant la nouvelle de l’incendie :