Notre-Dame : réactions dans la région

Les images ont choqué et fait le tour de monde. Lundi peu avant 19 heures, un incendie a partiellement détruit la cathédrale Notre-Dame de Paris et fait disparaître des siècles d’histoires. Le feu a été maîtrisé mardi matin, mais le monument est désormais défiguré : la flèche qui surplombait l’édifice s’est écroulée. Des vitraux centenaires et une partie de la voûte n’ont pas résisté aux flammes. Plus de 400 pompiers ont été mobilisés, l’un d’eux a été gravement blessé.







Quelles mesures dans la région ?

L’incendie de ce monument à Paris pose la question des mesures prises dans la région. Des plans d’interventions sont-ils mis en place pour des bâtiments particuliers et comment les pompiers s’y préparent-ils ? La réponse de Frédéric Maret, commandant du Centre de Renfort, d’Intervention et de Secours de Moutier (CRISM) :