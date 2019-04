La manifestation du 1er mai interjurassien aura des reflets violets

Le 1er mai interjurassien mettra en avant la lutte pour les droits des femmes et le climat. Le comité de la manifestation qui réunit plusieurs syndicats dont Unia, l’Union syndicale jurassienne et l’Union syndicale du Jura bernois a présenté mercredi matin le programme prévu cette année pour la Fête du travail. La manifestation se tiendra à Porrentruy et elle aura pour thème : « Plus pour vivre ». « C’est un peu un thème récurrent, avoue Thomas Sauvain, secrétaire général de l’union syndical jurassienne et coordinateur de la manifestation. Mais ces problématiques sont toujours d’actualité. »

Le texte de l’Union syndicale suisse (USS) demande une meilleure protection des salaires, qui doit, selon elle, passer par une augmentation des contrôles auprès des entreprises. L’USS pointe également du doigt les inégalités salariales. Un phénomène qui touche toujours d’avantage les femmes que les hommes. « La différence est de 20% pour les salaires et de 50% pour les rentes » explique Claudia Catellani, secrétaire syndicale à Unia Transjurane.

C’est notamment pour cette raison que la manifestation du premier mai fera une grande place à la grève féministe du 14 juin prochain. Pour évoquer la question, le comité a invité les co-présidentes de l’association interjurassienne Grève des Femmes, Jeanne Beuret et Danielle Siegfried.

La grève pour le climat également invitée au 1er mai

Les enjeux climatiques seront également abordés à Porrentruy. Joakim Martins, membre du collectif Grève du climat Jura, viendra faire un discours à Porrentruy. « Il nous paraît important d’évoquer cette thématique, pour intégrer le climat dans la pensée syndicale, explique Thomas Sauvain. Les changements de société qui seront engendrés par le réchauffement climatique vont certainement transformer nos manières de travailler. »

La manifestation du 1er mai aura lieu à Porrentruy dès 11h. Un cortège partira depuis la gare vers 11h et se dirigera vers l’Inter, où auront lieu les discours. /tna