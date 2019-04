Les habitants de Lajoux continuent à se retrouver

Même sans restaurant, les habitants de Lajoux savent se retrouver. Un incendie avait ravagé La Chevauchée, l’unique restaurant du village, fin février, et privé ainsi les habitants d’un important lieu de rencontres. Des responsables de la buvette du terrain de football ont donc décidé de l’ouvrir le matin et certaines fins d’après-midis. Le lieu est rapidement devenu le rendez-vous des retraités comme des travailleurs, qui viennent quotidiennement y boire leur café.

A presque deux mois de l’incendie, les habitants de Lajoux ont pris leurs marques dans la buvette du FC La Courtine. En seulement quelques jours, les tenanciers de celle-ci s’étaient déjà organisés pour accueillir les habituées, aussi bien que les ouvriers et travailleurs de passage. Et pour servir les clients, le club de football a pu compter sur l’engagement bénévole des villageois. Comme l’explique Michel Brahier, l’une des trois personnes à l’origine de ce projet, de nombreux habitants se sont proposés pour aider, une trentaine au total. L’occasion aussi pour un jeune couple d’habitants, Mélanie et Marc, de mieux connaître les personnalités du village.