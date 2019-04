Multimondo se dit « fier » de sa bibliothèque interculturelle

« Nous sommes fiers de l’évolution et du succès de ce projet que nous continuerons de porter avec beaucoup d’enthousiasme ». Multimondo - le centre de compétence pour l’intégration des migrantes et migrants de la région Bienne – Seeland – Jura bernois - a tiré le bilan après une année d’ouverture de sa bibliothèque interculturelle « LibriMondo ». Elle a ouvert ses portes le 23 avril 2018 à Bienne. Aujourd’hui, elle compte environ 75 membres dont une majorité d’enfants. Des ouvrages sont proposés dans plus de 35 langues. « LibriMondo » organise également des événements et des activités dans le domaine culturel. Lors de la prochaine séance, la conseillère nationale vaudoise Ada Marra sera invitée. Elle présentera son livre « tu parles bien le français pour une Italienne ». comm-jrg