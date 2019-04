Un défi pour mettre fin au gaspillage des oeufs

Mettre fin au gaspillage des oeufs. C’est l’objectif que s’est fixé Too Good to Go, un mouvement de lutte contre le gaspillage alimentaire actif dans plusieurs pays d’Europe dont la Suisse. A l’occasion du week-end de Pâques, ses membres souhaitent sensibiliser les consommateurs à la problématique du gaspillage à travers un défi culinaire lancé sur internet et intitulé « GoodEggChallenge ». Ils proposent une astuce pour déterminer facilement si un œuf cru est encore bon ou non. Pour le savoir, il suffit de plonger l'oeuf dans l'eau. S'il coule, il est encore bon et s'il flotte, il est périmé. En fonction du résultat, les participants sont encouragés à réaliser des recettes à base d’œufs et à publier le résultat sur internet. Sophie Fayet, chargée de développement pour Too Good to Go en Suisse :