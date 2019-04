Appel aux cinéastes du canton de Berne

Les cinéastes bernois sont invités à soumettre leurs dernières réalisations. Pro cinéma Berne met au concours les Prix du cinéma bernois 2019, selon un communiqué diffusé lundi. Les courts et longs métrages de producteurs et de réalisateurs professionnels du canton du Berne sont admis s’ils respectent les critères formels de Pro cinéma Berne. Les dossiers de candidature doivent être remis par écrit au plus tard vendredi 28 juin 2019 à l’Office de la culture du canton de Berne, « Prix bernois du cinéma », Sulgeneckstrasse 70, 3005 Berne. /comm-alr