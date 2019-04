Bonjour M’sieur l’maire – Daniel Buchser

Daniel Buchser a grandi entre Roches et Eschert. C’est en 1985 qu’il est arrivé, avec sa famille, à Reconvilier. Six ans plus tard, il intégrait le conseil municipal. Durant une demi-heure, nous avons parlé des dossiers importants pour les autorités de Reconvilier comme le projet de bâtiment pour la petite enfance.

Daniel Buchser travaille comme expert fiscal à l’Intendance cantonale des impôts à Moutier en tant qu'expert fiscal dans le secteur agriculture/entreprise. Il est le maire de Reconvilier depuis le 1er janvier 2019.